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Bakırköy'de parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi yakalandı

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#Bakırköy#Park#Uygunsuz Davranış
Bakırköyde parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 09:11

Bakırköy'de bir parkta genel adaba ve ahlaka aykırı hareketlerde bulundukları belirlenen ve sosyal medyadaki görüntüler üzerine polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy’de bir parkta çekildiği belirlenen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Bakırköyde parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi yakalandı

Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunan kişilerin J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) olduğu belirlendi.

Bakırköyde parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi yakalandı

Kimlikleri belirlenen kişiler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren çiftin, ‘Hayasızca hareketler’ suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

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#Bakırköy#Park#Uygunsuz Davranış

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