HABERLERGündem Haberleri

Bakırköy'de otoparktan 30 milyon dolarlık hırsızlık iddiasında detaylar ortaya çıktı: 'Bu paralar bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu'

Güncelleme Tarihi:

#Bakırköy#Hırsızlık#Dolar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 10:54

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Polise ihbarda bulunan Bilal Durmaz'ın İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Öte yandan İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de operasyonlar düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada soygun anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede 11 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu. Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi. Durmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Sitede ve otoparkta inceleme yapan polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bakırköyde otoparktan 30 milyon dolarlık hırsızlık iddiasında detaylar ortaya çıktı: Bu paralar bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu

30 MİLYONU OTOPARKTA TUTUYORMUŞ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan Bilal Durmaz'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi.

Bakırköy'de yaşayan Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları aylardır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında beklettiği öğrenildi.

15 DAKİKADA ÇALDILAR

11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, 15 dakika içinde 2 aracın camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogramağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kaçtı.

Bakırköyde otoparktan 30 milyon dolarlık hırsızlık iddiasında detaylar ortaya çıktı: Bu paralar bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu

 'BANKA ZAHMETLİ GELDİ'

Emniyette ifade veren Durmaz, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" dedi.

Bakırköyde otoparktan 30 milyon dolarlık hırsızlık iddiasında detaylar ortaya çıktı: Bu paralar bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu
Durmaz ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

Arka koltuklar öne doğru yatırılmak suretiyle bagaja ulaşılmış ve paralar öyle alınmış, bu paralar yaklaşık 10 kadar çuval içinde duruyordu, bu çuvallar bankaların kullandığı sentetik malzemeden yapılı beyaz renkliydi. Ben paraları da en son 2 gün önce kontrol etmiştim. Ben paraların yerinde olmadığını görünce hemen otoparkı ve giriş kısımlarını gösteren kameraları inceledim.

'ŞÜPHELENDİĞİM KİMSE YOK'

Benim şirketimin 2025 yılında sermayesi 40 milyon liradır. Ciroyu avukatım dosyaya sunacaktır. Benim döviz işi yaptığımı yakın çevrem bilir ancak paraların bu şekilde muhafaza altında olduğunu bilenlerden şüphelendiğim kimse yoktur. Ben konuyla ilgili aracımın hasarı dışında aracımda bulunan 30 milyon ABD dolarını çalarak beni zarara uğratan otoparkıma giren araç sahibinden araç bulunan diğer kişilerden ve suça iştirak edenler davacı ve şikayetçiyim. Söylemek istediklerim bunlardan ibarettir.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin bugün başlaması bekleniyor. 

 

