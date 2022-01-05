Bakırköy'de otomobilin 4 bin liralık amblemlerini çalan şoför kamerada

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, önceki gün Ataköy Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemelerde otomobilin 4 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen ön ve arka amblemlerinin çalındığını belirledi. Olayın gerçekleştiği yerdeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelinin dolmuşla olay yerine geldiğini ve hırsızlık sonrası araca binerek uzaklaştığını tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda dün olayda kullanılan dolmuşun Şirinevler Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Belirlenen adrese giden ekipler, dolmuşun şoförü olduğu belirlenen S.Z. (32)'yi gözaltına aldı. Polisler otomobilden sökülen amblemleri de dolmuşun içerisinde bularak el koydu.

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Gözaltına alınan S.Z. polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.