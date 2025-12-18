×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakırköy’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Bakırköy#Silahlı Saldırı#Ünsal Bahçıcı
Bakırköy’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 15:33

Bakırköy’de caddede seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci (35) hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu otomobil sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakırköy’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü


TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan ve sol koltuk altından 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Bahçeci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahçeci’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Bakırköy’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

3 ADET BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 3 adet boş kovan tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

Bakırköy’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakırköy#Silahlı Saldırı#Ünsal Bahçıcı

BAKMADAN GEÇME!