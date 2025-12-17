×
Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 11:50

İstanbul Bakırköy'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu otomobil sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan ve sol koltuk altından 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Bahçeci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bahçeci’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 3 adet boş kovan tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

