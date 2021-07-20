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Ömer ÇETİNASLAN - Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 20.07.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Bakırköy'de otomobilden 'pes' dedirten hırsızlık

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İstanbul Bakırköy'de motosikletli iki kişi, lüks bir otomobilin camını kırarak gösterge panelini çaldı. Hırsızlık anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletle gelen iki kişi, sokak üzerinde park halinde bulunan lüks otomobilin camını kırarak içine girdi. Kısa sürede otomobilin gösterge panelini çalan hırsızlık şüphelileri, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bakırköyde otomobilden pes dedirten hırsızlık

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anları sokakta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin motosikletin üzerinde beklediği, diğerinin ise lüks otomobilin gösterge panelini alıp otomobilden çıktığı görülüyor. Daha sonra iki şüpheli, motosiklete binerek hızla uzaklaşıyor.

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