Bakırköy'de otomobil duvara çarptı

Kaza, Eski Atatürk Havalimanı Yolu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Canberk G., 34 GL 4312 plakalı otomobil ile Yeşilköy istikametinde ilerlediği sırada ani bir dönüş yaparak Atatürk Caddesi'ne geçmek istedi. Bu sırada yolda seyir halindeki ismi öğrenilemeyen 34 DBZ 652 plakalı otomobil sürücüsü, dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Canberk G., idaresindeki otomobil, trafik levhalarına çarptıktan sonra alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Canberk G. otomobilde sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan Canberk G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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