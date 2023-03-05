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Bakırköy'de otomobil ağaca çarptı; 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı otomobilde 3 silah bulundu

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#Bakırköy#Kaza#Silah
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 08:40

Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası 6 kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları otomobilden çıkarırken, sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri inceleme yaptığı sırada otomobilde 3 adet silah olduğunu tespit etti.

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Kaza, Adnan Kahveci Bulvarı'nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet C. Y.(17) idaresindeki 34 NC 8205 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

KAZA YAPAN OTOMOBİLDE 6 KİŞİ SIKIŞTI

Kaza sonrası sürücü Mehmet C.Y. ve beraberindeki 5 kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücü Mehmet C. Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 5 kişiye de ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden sürücü Mehmet C. Y.'i otomobilde sıkıştığı yerden çıkardı. Ölen sürücünün cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

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POLİS EKİPLERİ OTOMOBİLDE 3 ADET SİLAH BULDU

Olay yerine gelen polis ekipleri Kaza yapan araçta detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde 3 adet SİLAH olduğunu tespit etti. İnceleme yapan polis ekipleri silahları delil torbalarına koyarken, otomobil daha detaylı incelenmek üzere çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Bakırköy#Kaza#Silah

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