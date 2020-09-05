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Serdar ALTINTEPE - DHA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Bakırköy'de otel odasında şüpheli ölüm!

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Bakırköy'de otel odasında şüpheli ölüm!
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İstanbul Bakırköy'de bir otelde tek başına kalan bir kadın öğlen saatlerinde odasında ölü bulundu.

Olay öğlen saatlerinde Bakırköy Kennedy Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

Bakırköyde otel odasında şüpheli ölüm

Dün gece saat 23.30'da otele giriş yapan 35 yaşındaki Fatma Dürdane Yılmaz tek başına bir oda kiraladı. Otel görevlisi bugün öğlen saatlerinde temizlik için Yılmaz'ın kaldığı odanın kapısını uzun süre çaldı. Odadan herhangi bir ses duyamayan temizlik görevlisi durumu otel yetkililerine haber verdi. Otel odasına giren yetkililer hareketsiz haldeki Yılmaz ile karşılaştı.

Bakırköyde otel odasında şüpheli ölüm

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de otel odasında inceleme yaptı. Olay yerine çağrılan cenaze arabası ile Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

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