Bakırköy'de okul bahçesinde çökme oldu

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Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 1 Aralık Perşembe günü göçük meydana geldi.

Okul yetkileri göçüğün çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak ilgili yerlere durumu bildirdi. Aradan geçen zamanda göçük daha da derinleşti.