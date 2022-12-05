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Bakırköy'de okul bahçesinde çökme oldu

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#İstanbul#Bakırköy#Okul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 11:02

İstanbul Bakırköy'de okulun bahçesinde çökme meydana geldi.

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Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 1 Aralık Perşembe günü göçük meydana geldi.

Okul yetkileri göçüğün çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak ilgili yerlere durumu bildirdi. Aradan geçen zamanda göçük daha da derinleşti.

Bakırköyde okul bahçesinde çökme oldu
Eğitim-öğretimin devam ettiği okula bugün Bakırköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri gitti. Yapılan incelemelerin ardından onarım için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.

Bakırköyde okul bahçesinde çökme oldu

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#İstanbul#Bakırköy#Okul

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