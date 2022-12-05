Bakırköy'de okul bahçesinde çökme oldu

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 11:02
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İstanbul Bakırköy'de okulun bahçesinde çökme meydana geldi.
Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 1 Aralık Perşembe günü göçük meydana geldi.
Okul yetkileri göçüğün çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak ilgili yerlere durumu bildirdi. Aradan geçen zamanda göçük daha da derinleşti.
Eğitim-öğretimin devam ettiği okula bugün Bakırköy
Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri gitti. Yapılan incelemelerin ardından onarım için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.