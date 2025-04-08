Bakırköy'de motosikletli saldırganların iş yerini kurşunladı

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Olay, 06 Nisan saat 03.50 sıralarında Sakızağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle Türki Evi'nin önüne gelen 2 şüpheliden biri silahla peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından fark edildi. Dur ihtarına uymayarak kaçan motosikletliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşanırken motosikletin arka kısmında oturan şüpheli polis ekiplerine ateş açtı. Avrasya Tüneli girişine kadar devam eden kovalamaca şüphelilerin kaza yapmasıyla son buldu. Kazanın ardından ağır yaralanan şüpheliler M.F.Y. ve S.Z. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganların Türkü Evi'nin önüne gelerek iş yerine peş peşe ateş ettiği anlar ve olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları takip etmesi iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)