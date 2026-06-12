×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakırköy'de motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Bakırköy#Motosiklet Kazası#Shanur Amanturdyyev
Bakırköyde motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 03:49

Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Shanur Amanturdyyev (41) ile beraberindeki yolcu Babamyrat Annamyrsdov (39) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bakırköy D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev'in kontrolünü yitirdiği 34 MJ 6510 plakalı motosiklet, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ve beraberindeki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyrsdov ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Amanturdyyev, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Babamyrat Annamyrsdov ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cenazesi morga götürüldü. Kaza nedeniyle aydınlatma direğinde hasar oluşurken, yola saçılan ve tehlike oluşturan parçalar elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakırköy#Motosiklet Kazası#Shanur Amanturdyyev

BAKMADAN GEÇME!