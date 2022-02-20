Bakırköy'de köpek gerginliği! Bir anda tartışma çıktı

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Bakırköy Sahili'nde, sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı iddia edildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, sahile gelerek sahipsiz köpeği yakaladı ve minibüse koydu.



Çevredekilerin bir kısmı, yıllardır aynı bölgede yaşayan köpeğin zararsız olduğunu ve minibüse konulurken kötü muamele edildiğini öne sürerek araçtan indirilmesi için görevlilerle tartıştı.

