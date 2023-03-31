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BakÄ±rköyâ€™de kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k ihlali iddiasÄ±: 5 araç birbirine girdi, 3 yaralÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#BakÄ±rköy#Kaza
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 31, 2023 13:41

BakÄ±rkÃ¶y Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Ã¶nÃ¼ndeki trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k ihlali iddiasÄ± kazaya neden oldu. 5 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada, 3 kiÅŸinin yaralandÄ±. Kamyonet iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan 2 kiÅŸi itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.

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Kaza saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda BakÄ±rkÃ¶y YeÅŸilkÃ¶y Caddesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Ã¶nÃ¼ndeki trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re 34 TC 8507 plakalÄ± cip sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Kaan S., YeÅŸilkÃ¶y caddesinden hastaneye dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±lan trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k yandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada geÃ§ti. Bu sÄ±rada AtakÃ¶y istikametinde ilerleyen 34 SRN 96 plakalÄ± otomobil, Ã¶nce cipe sonra da 34 EMK 518 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. 34 EMK 518 plakalÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ direksiyon hakimiyetini kaybedince, refÃ¼jdeki taÅŸ bariyerlere Ã§arpÄ±p takla attÄ± .ArdÄ±ndan da ters istikametten gelen 34 VE 8648 plakalÄ± kamyonete Ã§arptÄ±. Kaza anÄ±nda 34 YKS 94 plakalÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§lara Ã§arpmamak iÃ§in kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak durabildi.

BakÄ±rkÃ¶yâ€™de kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k ihlali iddiasÄ±: 5 araÃ§ birbirine girdi, 3 yaralÄ±

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Kazada takla atan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hafif yaralanÄ±rken otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kamyonetteki iki kiÅŸi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri kamyonet iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan ÅŸofÃ¶r Engin Ã–. ve yanÄ±ndaki yolcuyu Ã§Ä±kartmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan sÄ±kÄ±ÅŸan 2 kiÅŸi araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±larak ambulanslara alÄ±ndÄ± ardÄ±ndan hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kaza nedeniyle yol Florya istikametine tamamen kapandÄ±. Trafik ekipleri araÃ§larÄ± hastaneye giren yola yÃ¶nlendirerek trafiÄŸin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Polis ekiplerinin kazayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.Â

BakÄ±rkÃ¶yâ€™de kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k ihlali iddiasÄ±: 5 araÃ§ birbirine girdi, 3 yaralÄ±

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#Ä°stanbul#BakÄ±rköy#Kaza

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