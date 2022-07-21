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Bakırköy’de kendisini dolandırdığını iddia ettiği şüpheliyi yatırıp polise teslim etti

#İSTANBUL#Bakırköy#Polis
Bakırköy’de kendisini dolandırdığını iddia ettiği şüpheliyi yatırıp polise teslim etti

BAKIRKÖY’de bir kişi, kendisini 19 bin lira dolandırdığını iddia ettiği şüpheliyle karşılaşınca, yakalayarak polise teslim etti. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Bakırköy Fahri Korutürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi daha önce kendisini 19 bin lira dolandırdığını ileri sürdüğü şüpheliyle karşılaştı. Bunun üzerine şüphelinin yanına giden kişi, parasını istedi. İkili arasında tartışma başladı. Bu sırada şüpheli kaçmaya çalıştı. Şüpheliyi kısa sürede yakalayan kişi, onu yere yatırarak ‘Paramı istiyorum’ diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin müdahale etmek istemesi üzerine dolandırıldığını iddia eden adam, çevredekilerden polisi aramalarını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcı olduğu iddia edilen şüpheli ile şikayetçiyi karakola götürdü. Dolandırılan kişinin, şüpheliyi yere yatırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde şüpheli kişinin ‘Paranı ben almadım’ dediği, dolandırılan adamın ise ‘Paramı istiyorum, bu adam benim 19 bin liramı aldı’ dediği yer aldı.

Bakırköy’de kendisini dolandırdığını iddia ettiği şüpheliyi yatırıp polise teslim etti

O anlara şahit olan Şirin Duman, "2 kişi burada alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyordu. Dolandırıcılık vakası sanırım. Önce yukarıda başladılar tartışmaya sonra buraya getirmiş yere yatırmış. Kafasına bastırıyordu. Yerdeki de ‘beni kurtarın’ diye bağırıyordu. Müdahale etmeye çalıştık. Adam ‘Bu beni dolandırdı hemen polisi çağırın’ diye bağırdı. Polis geldi adamı aldılar" dedi.
Bakırköy’de kendisini dolandırdığını iddia ettiği şüpheliyi yatırıp polise teslim etti

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#İSTANBUL#Bakırköy#Polis

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