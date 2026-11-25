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Kaza, 6 Kasım saat 18.30 sıralarında Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Vatansever hayatını kaybetti.

16 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merve Çelik (17) 16 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.