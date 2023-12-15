×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakırköy'de kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bakırköy#Kaza
Bakırköyde kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 16:38

İstanbul Bakırköy'de bir TIR, dorsesinin üst geçide çarpması sonucu sıkıştı. Kaza nedeniyle sahil yolu havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Haberin Devamı

Olay, Yeşilköy Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde otomobil yüklü olan TIR üst geçide takılmış ve 3 otomobilde hasar oluşmuştu. Yine aynı yerde Ali Yanık idaresindeki 47 AAL 938 plakalı TIR da aynı üst geçide çarptı. TIR üst geçidin altında sıkıştı. Kazada üst geçitte ve TIR'ın dorsesinde hasar oluşurken bir şerit trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bakırköyde kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 şerit olan yolu bir süre tek şeride düşürdü. Şoför Ali Yanık ise kontrollü olarak sıkışan TIR'ı geri geri manevra yaparak TIR'ı sıkıştığı yerden kurtardı. TIR şoförü başka yola yönlendirilirken kapalı olan şeritte trafiğe açıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bakırköy#Kaza

BAKMADAN GEÇME!