×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakırköy'de kamyon alt geçitte kaldı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Bakırköy#Trafik
Bakırköyde kamyon alt geçitte kaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 14:00

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde alt geçitten geçmeye çalışan kamyonun kasası sıkıştı. Kamyon ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kamyon sürücüsüne 690 lira para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ataköy Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. 19 DL 692 plakalı hammade yüklü kamyon yolda ilerlediği sırada, alt geçidin bulunduğu yerden geçmeye çalıştı. Bu sırada kamyonun kasası alt geçide sıkıştı. Kamyonun kasası kırılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. SKazayı gören sürücüler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı.SPolis ekipleri kamyon sürücüsüne 'Yasak geçiş saati ihlali' nedeniyle 690 lira idari para cezası uyguladı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Bakırköy#Trafik

BAKMADAN GEÇME!