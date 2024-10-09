Bakırköy'de kâbus evi! İkinci eşi de hayatını kaybetti... İfadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Bakırköy’de 24 Temmuz 2023’te meydana gelen olayda Vesile Bingöl, eşi ile yaşadığı evde bir ipe asılı şekilde ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

İddianamede, Vesile Bingöl’ün ölümüne ilişkin kimsenin şikayetçi olmadığı ve kamu hukuku adına dava açılmasının talep edildiği belirtildi. İddianamede 24 Temmuz 2023 günü Bakırköy’de kolluk birimlerine intihar ihbarının ulaştığı ve polislerin olay yerine gittiği aktarıldı. Hayatını kaybeden Vesile Bingöl’ün ölü bir şekilde ambulansa bindirildiği de iddianamede kaydedildi.

“İLK EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN CEZAEVİNE GİRDİ”

İddianamede ifadesine yer verilen ve ablası Vesile Bingöl ile aynı apartmanda oturan Şaban A., “İsmet Bingöl olay günü sabah saatlerinde ‘Şaban koş koş’ diye bağırdı. Kardeşim yerde yatar haldeydi. Televizyonun sesi fazlaca yüksekti. İsmet Bingöl tamamen giyinikti, ev haliyle değildi. İsmet Bingöl ilk eşini öldürmekten cezaevine girdi. Vesile’ye zaman zaman şiddet uygulardı” dedi.

Haberin Devamı

“VESİLE’NİN BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM”

İsmet Bingöl ise iddianamede yer verilen ifadesinde, “Olay günü gece saatlerinde eve geldim. Geldiğimde Vesile’yi görmedim, uyudum. Sabah saatlerinde en küçük çocuğumun ağlama sesine uyandım. Olay günü tartıştık. Vesile’nin beni aldattığını düşündüm. Başka bir odaya geçtim. Ardından mutfağa baktığımda Vesile’nin kendini astığını gördüm. Mutfaktan aldığım bıçak ile ipi kestim. Kapıyı açarak Şaban’a seslendim. Kalp masajı yapmaya çalıştım. Vücudumdaki çizikler de önceki tartışmaya aittir. Son 1 haftadır uyuşturucu madde kullanıyordum” dedi.

İLK EŞİ DE AYNI ŞEKİLDE ÖLEN İSMET BİNGÖL HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMİŞ

İddianamede, İsmet Bingöl’ün ilk eşinin ölümü ile yargılama süreci de aktarıldı. İddianamede “İsmet Bingöl’ün tıpkı bu olayda olduğu gibi sabah uyandığında vefat eden ilk eşi ile tartıştığını ve tıpkı bu olayda olduğu gibi eşinin başka odaya geçerek intihar ettiğini söylediği, yine tıpkı bu olayda olduğu gibi eşini görünce sinir krizi geçirdiğini ve yakınlarına seslendiğini, tıpkı bu olayda olduğu gibi vefat edenin intihar etmesi için somut bir neden bulunamadığı ve İsmet Bingöl hakkında beraat kararı verildiği” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

ATK: "ASILMA DIŞINDA ÖLÜM GERÇEKLEŞTİĞİNE DAİR DELİL YOK"

Öte yandan evde yapılan incelemelerde Vesile Bingöl’ün kendini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu ve asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise Vesile Bingöl’ün asılma dışında ölüm gerçekleştiğine dair tıbbi bir delil bulunmadığı kaydedildi.

"İLK EŞİNDEN SONRA İKİNCİ EŞİNİ DE ÖLDÜRDÜĞÜNE DAİR SOMUT BİR DELİLE ULAŞILAMADI"

İddianamede Vesile Bingöl’ün kendini asmadığı ancak eşi tarafından olaya intihar süsü verdiği iddiasının oluştuğu belirtilerek, "Ancak nihayetinde bilimsel ve aksi sabit olmayan Adli Tıp Kurumu raporu ile bilirkişi raporunda ‘vefat edenin ası şeklinde intiharı’ olarak ortaya konulduğu" belirtildi. Cumhuriyet savcısı, İsmet Bingöl’ün ilk eşinden sonra ikinci eşini de öldürdüğüne dair somut bir delile ulaşılamadığını ve ikinci eşi olan Vesile Bingöl’ün de intihar ettiğinin kabulünün gerektiğini açıkladı. Sanık İsmet Bingöl hakkında bu nedenle ‘kasten öldürme’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Haberin Devamı

CUMHURİYET SAVCISI: "AMACI İNTİHAR ETMEYE SÜRÜKLEMEK"

İddianamede İsmet Bingöl’ün eşi Vesile Bingöl’e yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisi ile Vesile Bingöl’ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı İsmet Bingöl’ün ilk eşinin de intihar ettiğinin iddia edildiğini belirterek, amacının ilk eşinde olduğu gibi Vesile Bingöl’ü intihar etmeye sürüklemek olduğunu açıkladı. Savcı, Vesile Bingöl’ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz bırakıldığını da belirterek, “İsmet Bingöl’ün eşinin vefat etmesini istediği ve bu ruh haline sürüklediği, eziyet içeren sistematik eylemleri ile aynı zamanda intihara yönlendirdiği” ifadelerine yer verdi. İsmet Bingöl hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılmazken ‘intihara yönlendirme’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, ‘eşe karşı eziyet’ suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haberin Devamı

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanık İsmet Bingöl önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.