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Bakırköy'de hastanede yangın paniği

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#Bakırköy#İstanbul#Sadi Konuk Hastanesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 11:28

Bakırköy'de hastane bahçesinde bulunan baz istasyonu alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken hastane çevresinde kısa süreli panik yaşandı.

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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki baz istasyonunda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bakırköyde hastanede yangın paniği

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile yangına müdahale etti. Hastaneye gelenler kısa süreli panik yaşarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken baz istasyonunda hasar oluştu.

Bakırköyde hastanede yangın paniği

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Otomobilini son anda kurtaran Recep Akar, "Arabamı park ederken bir sıcaklık hissettik, başka birisi bizi uyardı. 'Yangın var, direk yanıyor arabanı ileriye al' dedi. Son anda arabamı kurtardım. Baz istasyonu yanmış. Direğin içindeki kablolar yanmış, sonradan fark ettik" diye konuştu.

Bakırköyde hastanede yangın paniği

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#Bakırköy#İstanbul#Sadi Konuk Hastanesi

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