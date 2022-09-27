Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı

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Olay, saat 01.30 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli kişi ya da kişiler, hastane önünde bekleyen ve hastaneye yeni geldikleri belirtilen hasta yakınlarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu hastane önünde büyük panik yaşanırken, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında yaralananlara ise hastane görevlileri müdahale etti. Olayın ardından özel harekât polisi ve çevik kuvvet polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.