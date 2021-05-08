Bakırköy'de Halk Ekmek büfesini yakmıştı! Böyle yakalandı

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Halk Ekmek büfesi Cuma günü saat 03.10 sıralarında yanmıştı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın hemen ardından detaylı çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler bölgede bulunan mobese ve güvenlik kameraları tek tek inceledi. Şüphelinin olay yerinden giderken bindiği taksiciye ulaşan ekipler taksicinin söylediği adres çevresinde araştırmalarını yoğunlaştırdı. Aynı zamanda mobese kameralarından şüphelinin kolundaki dövmeyi de fark eden ekipler isminin Ali Y. olduğu öğrenilen şüpheliyi Bağcılar'da yakaladı. Ali Y., polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet kaynaklarına göre kasadan 50 lira ile bir poşet içinde ekmek alan şüpheli olay yerinden ayrılırken büfeyi ateşe verdi. Ali Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı ve 2025 yılına kadar cezası olduğu aynı zamanda da hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, araç yakma suçlarından çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelinin büfe çevresinde dolaşması ve elinde poşetle büfeden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara