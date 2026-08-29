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Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: Görüntüleri çekip satmışlar

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#Bakırköy#Güzellik Merkezi#Sosyal Medya
Bakırköyde güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: Görüntüleri çekip satmışlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 12:11

Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

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İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

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İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.

Bakırköyde güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: Görüntüleri çekip satmışlar

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Bakırköy#Güzellik Merkezi#Sosyal Medya

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