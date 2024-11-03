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Bakırköy'de feci kaza! Polis ekibine İETT otobüsü çarptı: 1 şehit

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Otobüs#Şehit
Bakırköyde feci kaza Polis ekibine İETT otobüsü çarptı: 1 şehit
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 07:22

Bakırköy'de zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale etmek için gelen trafik polisi ekibine sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü çarptı. Kazada trafik polisi Ogün Yürümez, olay yerinde şehit olduğu öğrenildi.

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E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez’e çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı.

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#Trafik Kazası#Otobüs#Şehit

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