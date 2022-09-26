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Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı

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#İSTANBUL#Bakırköy#Cinayet
Bakırköyde eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 11:49

BAKIRKÖY'de 23 Eylül Cuma günü husumetli olduğu eski komşusu Cemal Kılıç'ı (40) çalıştığı fırında satırla öldüren Necat Denli (32) tutuklandı.

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Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında Cemal Kılıç, (40) fırında çalıştığı sırada yanına gelen husumetli olduğu eski komşusu Necat Denli tarafından satırla öldürülmüştü. Olay sonrası çalıştığı işyerinde gözaltına alınan Necat Denli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmişti.

Şüpheli Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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#İSTANBUL#Bakırköy#Cinayet

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