×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakırköy'de 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 5 polis aracına çarptı! Kovalamaca sonucu vurularak yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakırköy#Dur İhtarı#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 07:44

Bakırköy'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, 5 polis aracına çarptı. Şüpheli, kovalamaca sonucu silahla vurularak yakalandı.

Haberin Devamı

Bakırköy Sahil Yolu'nda denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu. Araç sürücüsü, ihtara uymayarak polise bıçak gösterdikten sonra kaçmaya başladı.

Bakırköyde Dur ihtarına uymayan sürücü, 5 polis aracına çarptı Kovalamaca sonucu vurularak yakalandı

5 POLİS ARACINA ÇARPTI

Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Sahil yolu boyunca devam eden takip sırasında şüpheli, kullandığı araçla 5 polis aracına çarparak zarar verdi. 

VURULARAK YAKALANDI

Kovalamacanın ardından polis, Kennedy Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı ve şüphelinin aracının geçiş güzergahına kapan attı. Aracıyla hala kaçmaya çalışan şüpheliye, polis ekipleri tarafından uyarı ateşi yapıldı.

Bakırköyde Dur ihtarına uymayan sürücü, 5 polis aracına çarptı Kovalamaca sonucu vurularak yakalandı

Polis, buna rağmen kaçma girişimini sürdüren şüpheliyi hedef alarak ateş açtı. Silahla vurulması sonucu yaralanan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kovalamaca nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
Bakırköyde Dur ihtarına uymayan sürücü, 5 polis aracına çarptı Kovalamaca sonucu vurularak yakalandı

Haberin Devamı

Öte yandan, polisin yolu kapatarak şüpheliyi yakaladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bakırköyde Dur ihtarına uymayan sürücü, 5 polis aracına çarptı Kovalamaca sonucu vurularak yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakırköy#Dur İhtarı#Polis

BAKMADAN GEÇME!