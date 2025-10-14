Bakırköy'de 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 5 polis aracına çarptı! Kovalamaca sonucu vurularak yakalandı

Haberin Devamı

Bakırköy Sahil Yolu'nda denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu. Araç sürücüsü, ihtara uymayarak polise bıçak gösterdikten sonra kaçmaya başladı.

5 POLİS ARACINA ÇARPTI

Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Sahil yolu boyunca devam eden takip sırasında şüpheli, kullandığı araçla 5 polis aracına çarparak zarar verdi.

VURULARAK YAKALANDI

Kovalamacanın ardından polis, Kennedy Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı ve şüphelinin aracının geçiş güzergahına kapan attı. Aracıyla hala kaçmaya çalışan şüpheliye, polis ekipleri tarafından uyarı ateşi yapıldı.

Polis, buna rağmen kaçma girişimini sürdüren şüpheliyi hedef alarak ateş açtı. Silahla vurulması sonucu yaralanan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kovalamaca nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan, polisin yolu kapatarak şüpheliyi yakaladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.