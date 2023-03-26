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Bakırköy’de dur ihtarına uymadı, polise çarptı! O anlar kamerada

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#İSTANBUL#Trafik#Polis
Bakırköy’de dur ihtarına uymadı, polise çarptı O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 10:27

BAKIRKÖY’de denetim yapan ekiplerin, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polis memuruna çarparak kaçtı. Takip sonrası ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin otomobilinden 1 gram uyuşturucu çıktı. Otomobilin polise çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 11 Mart Cuma günü Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, denetim yapan polis memurunun “dur" ihtarına uymadı.

Otomobil, polis memuruna çarparak kaçtı. Polis memuru otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, yardımına arkadaşları koştu. Otomobili ile denetim noktasından uzaklaşan sürücü ise, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 0.7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaralanan polis memuru ise ekip arkadaşlarının yardımıyla en yakın hastaneye götürüldü.

polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kurumlara sevk edildi. Şüphelinin polis memuruna çarptığı anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi. (DHA)

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#İSTANBUL#Trafik#Polis

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