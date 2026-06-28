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Bakırköy'de dere yatağında ölen binlerce balık kıyıya vurdu

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#İSTANBUL#Bakırköy#Balık
Bakırköyde dere yatağında ölen binlerce balık kıyıya vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 08:01

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık kıyıya vurdu.

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Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.

Bakırköyde dere yatağında ölen binlerce balık kıyıya vurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürüldü.

Bakırköyde dere yatağında ölen binlerce balık kıyıya vurdu

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İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.

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#İSTANBUL#Bakırköy#Balık

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