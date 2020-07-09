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Halil YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Bakırköy'de dehşet saçan sürücü ile ilgili yeni gelişme!

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Bakırköy'de dehşet saçan sürücü ile ilgili yeni gelişme!
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Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen'in davasında mütalaa açıklandı.

Cumhuriyet savcısı, Göçmen'in "Olası Kast ile yaralama", "Kasten Yaralama", "Silahla Kasten Yaralama" ve "Olası kasten yaralama" suçlarından toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

 Ayrıntılar birazdan...

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