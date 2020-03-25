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Yılmaz OKUR, Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 14:08,Son Güncelleme:/

Bakırköy'de corona virüs test kuyruğu... Bugün daha da uzadı

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Bakırköy'de corona virüs test kuyruğu... Bugün daha da uzadı
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İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk bugün daha da uzadı.

Koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşünüp test yaptırmak isteyenler Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor.

Hastane bahçesinde test için gelenler uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Kuyruk bugün daha da uzadı.

Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.

Bakırköyde corona virüs test kuyruğu... Bugün daha da uzadı

 

Bakırköy'de corona virüs testi kuyruğu giderek artıyor
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