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Gündem
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 28.06.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Bakırköy'de çocuk parkında korku dolu anlar! Ağaç devrildi

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İstanbul Bakırköy'de bir çocuk parkındaki ağaç kökünden sökülerek devrildi. Çıkan seslerden ağacın devrildiğini fark eden altında oturanlar, kaçarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay saat 17.30 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Terakki Aralığı Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Çocukların oyun oynadığı, sokak sakinlerinin de banklarda altında oturduğu sırada 20 yıllık ağaçtan sesler gelmeye başladı. Altında oturanlar kaçarken, ağaç eğildikten sonra kökünden sökülerek tamamen devrildi. 

Bakırköyde çocuk parkında korku dolu anlar Ağaç devrildi


Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri elektrikli testere ile ağacı parçalara ayırdı.

Ağacın devrildiğini gören bir sokak sakini, "Kendiliğinden çatırdamaya başladı, sonra bir anda yere indi. Allah'tan altında çocuklar yoktu. İtfaiyeyi çağırdık, hemen geldiler kestiler. 20 senelik ağaç" dedi.

Bakırköyde çocuk parkında korku dolu anlar Ağaç devrildi

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