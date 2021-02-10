MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakırköy'de çaldıkları eşyaları çekçekli motosikletle böyle götürdüler
GeriGündem Bakırköy'de çaldıkları eşyaları çekçekli motosikletle böyle götürdüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ALİ ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Bakırköy'de çaldıkları eşyaları çekçekli motosikletle böyle götürdüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakırköy'de çaldıkları eşyaları çekçekli motosikletle böyle götürdüler
Abone Olgoogle-news

BAKIRKÖY'den evden dizüstü bilgisayar, ev eşyaları ve kıyafet çalan hırsızlardan biri yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları dizüstü bilgisayar, ev eşyaları ve kıyafetleri koydukları valizleri çekçekli motosikletle götürme anları kameraya yansıdı.

Bakırköyde çaldıkları eşyaları çekçekli motosikletle böyle götürdüler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde 16 Ocak'ta evden dizüstü bilgisayar, ev eşyaları ve kıyafet çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler,  güvenlik kamera görüntülerini inceledi. 2 şüphelinin çekçekli motosiklet ile olay yerine geldikleri, evden ellerinde valizlerle ayrıldıkları ve Bahçelievler'de  bulunan bir kâğıt deposuna gittikleri belirlendi. Olayın şüphelilerinden M.G., 8 Şubat saat 17.30 sıralarında Bakırköy  Bahçelievler Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüpheli M.G., dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle