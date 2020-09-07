MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakırköy'de bagaj üstünde yolculuk yapılan otomobil sürücüsü yakalandı
GeriGündem Bakırköy'de bagaj üstünde yolculuk yapılan otomobil sürücüsü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 17:03 | Son Güncelleme:

Bakırköy'de bagaj üstünde yolculuk yapılan otomobil sürücüsü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakırköy'de bagaj üstünde yolculuk yapılan otomobil sürücüsü yakalandı
Abone Olgoogle-news

BAKIRKÖY D-100 Karayolu'nda trafikte seyir halinde bir otomobilin bagaj kapağında yolculuk yapan kişi kameralara yansımıştı. O otomobilin sürücüsü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir kişinin, trafikte seyir halinde olan otomobilin bagaj kapağı üstünde yolculuk yaptığı anlar vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 40 AAF 212 plakalı otomobilin sürücüsü Ş. G.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Ş.G.'ye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 132 lira para cezası uygulandı.

BOZULAN ARAÇ ÇALIŞMAYA BAŞLAYINCA ÜSTÜNDE KALDI

Sürücünün ifadesinde "Aracın Sefaköy'de arızalandığını, bagaj kapağında yolculuk yapan kişinin aracı itmesine yardım ettiği araç çalışmaya başlayınca çok kısa bir süre bu şekilde yolculuk yaptığını" söylediği öğrenildi. Öte yandan sürücü Ş.G. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle