Bakırköy'de adliyenin 7'nci katından atlayan mübaşir hayatını kaybetti, Başsavcılık açıklama yaptı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, adliyede mübaşir olarak görev yapan R. E. Y'nin saat 13.00'te adliyenin 7'nci katından atlayarak intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede R. E. Y'nin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin bir süredir kronik psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu anlaşılmıştır. Adalet teşkilatımız adına personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.





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