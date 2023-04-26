Bakırköy'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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Yangın, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Yeşilköy Mahallesi, Hamdullah Suphi Tanrıöver Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, önce dumanların çıktığı evden alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede binanın çatısına da sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

YARALI VE CAN KAYBI YOK

Yaşananları anlatan mahalle sakini Kerem Ağya, Saat 16.00 gibi ufaktan bir duman yükseldi. Ardından da yangına dönüştü. İlk ekipleri aradık, ilk ekip hemen geldi. Şu anda herhangi bir sorun yok. Evin içi tamamen yanmış durumda. Herhangi bir yaralı ve can kaybı da yok. En üst kat yandı. Orası da daire olarak geçiyor dedi. Erkut Yıldız ise, Arkadaşlarla burada takılıyorduk, bir baktık Yangın var. Dumanlar yükselmeye başladı, koku gelmeye başladı. Hemen koştuk buraya, hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi söndürdü. Kimseye bir zarar gelmedi diye konuştu.

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