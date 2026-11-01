Bakırköy’de 39 tutuklama

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbarlarda Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı iddia edildi. Şikâyetler üzerine “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesi’nin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporları analiz edildi. İletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerine başvurulması sonrası 5 başkan yardımcısı, 2 meclis üyesi, 6 belediye müdürü, belediye personeli ve firma temsilcilerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

BAŞKANIN BABASINA EV HAPSİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 27 Ekim’de yaptığı operasyonda, 56 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 28 Ekim’de 7 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 63 oldu. Emniyette işlemleri biten şüpheliler önceki gün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. 5’i belediye personeli ve 1’i firma temsilcisi olmak üzere toplam 6 şüpheli savcılık işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. Şüphelilerden 21’i belediye personeli, 19’u firma temsilcisi olmak üzere toplam 40 şüpheli tutuklama talebiyle, 17 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden aralarında 4 belediye başkan yardımcısı, 2 meclis üyesi, imar ve şehircilik müdürü, zabıta müdürü, destek hizmetleri müdürü, temizlik işleri müdürü, kentsel dönüşüm müdürü, fen işleri müdürü ve eski bilgi işlem müdürünün de bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir’e (77), yaş durumu göz önünde bulundurularak “konutu terk etmeme”, dayısı Metin Soğuksu ile 16 şüpheliye yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol verildi.