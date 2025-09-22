×
Bakırköy'de 16 yaşındaki kız çocuğunun fotoğraflarını çeken şüpheliyi çevredekiler darbetti

#Bakırköy#Çocuk Tacizi#Darp
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 10:36

İstanbul Bakırköy'de 16 yaşındaki kız çocuğunun gizlice fotoğrafının çekildiğini fark etmesi üzerine yardım istediği kişiler, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız çocuğu, çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun sesini duyarak yanına gelenler şüphelinin telefonunu elinden alarak fotoğrafları kontrol etti. Kızın fotoğrafının çekildiğinin gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun 'Ben 16 yaşındayım' diyerek tepki gösterdiği duyulurken yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer aldı. 

 

