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Bakırköy sahilde kıyafetleriyle denize atladı: Kurtarılma anları kamerada

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#İstanbul#Bakırköy#Sahil
Bakırköy sahilde kıyafetleriyle denize atladı: Kurtarılma anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 09:41

Bakırköy sahilde bir kişi kıyafetleri ile denize atladı. Deniz yüzeyinde hareketsiz kalan kişiyi, sahilde bulunan Batuhan Kuruş kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Bakırköy sahilde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahilde kayalıklarda oturan bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle denize atladı. Kıyafetleri ile denizde yüzmeye başlayan bu kişinin çırpındığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Denizde etrafa bağırıp çağıran kişinin, bir süre sonra hareketsiz kaldığını gören Batuhan Kuruş, suya atlayarak yardıma gitti. Kuruş, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtararak karaya çıkardı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri, suya atlayan kişiye müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

"AYAKKABILARIMI ÇIKARDIM DENİZE ATLADIM"

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtaran Batuhan Kuruş, "Bir arkadaş geldi ve buraya oturdu. Daha sonra denize atladı. Burada bir çocuk vardı ağabey denize girdi dedi. Biz baktık denize atlayan 'kafama sıkın yetti artık' diyordu. Büyük ihtimalle kız arkadaşı ile kavga etmişti. Sanırım madde etkisindeydi. Denizde yaklaşık 5 dakika çırpındı, 'ölmek istiyorum' dedi. Belki ayılır dedim. Bu sırada zabıtalar geldi, telsizle anons ettiler, ambulans çağırdılar. O sırada adam öldü, suyun üstünde sırtı havada kalacak şekilde kaldı. Ben o sırada zabıta arkadaşlara, yüzme bilen yok mu çıkarsın dedim. Fakat kimse oralı olmadı. Ayakkabılarımı çıkardım, arkadaşı sakin bir şekilde kıyıya ulaştırdım. Aynı zamanda göğüs kafesine baskı yaparak yuttuğu suyu çıkardım. Sonra başka biri gelip ilk yardım yaptı. Gözleri açıldı, ambulans geldi. Sonra hastaneye götürdüler. Vatandaşlık borcumuzu gerçekleştirdik" dedi.

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Batuhan Kuruş'un boğulmak üzere olan kişiyi kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Bakırköy#Sahil

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