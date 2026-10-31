Bakırköy operasyonu... 63 şüpheli adliyede

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbarlarda, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı iddia edildi.

42 İHALE DOSYASI

Şikâyetler üzerine, “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” suçlarından soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önceki sabah yaptığı operasyonda, aralarında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir, dayısı Metin Soğuksu, Belediye Başkanı Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Nurcan Alan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz ve iki meclis üyesinin de bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alındı.

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Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 63 şüpheli dün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

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40 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 21’i belediye personeli 19’u firma temsilcisi olmak üzere toplam 40 şüpheli tutuklama talebiyle, aralarında Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir ile dayısı Metin Soğuksu’nun da bulunduğu 17 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. 6 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.