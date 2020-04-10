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Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 10.04.2020 - 09:27,Son Güncelleme:

Bakırköy D-100'de trafiği birbirine kattı

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Bakırköy D-100'de trafiği birbirine kattı
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İstanbul Bakırköy D - 100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bakırköy D - 100 Karayolu Beşyol mevkiinde, dün saat 16.00 sıralarında trafikte makas atarak ilerleyen otomobil seyir halinde olan diğer araçları tehlikeye attı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, siyah otomobilin araçlar arasında uzun süre makas atarak ilerlediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Bakırköy D-100de trafiği birbirine kattı

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