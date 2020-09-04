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Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Bakırköy D-100'de tehlikeli yolculuk

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Bakırköy D-100'de tehlikeli yolculuk
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BAKIRKÖY D-100 Karayolu üzerinde seyreden bir aracın bagaj kapağın üzerinde yolculuk yapan kişi, görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerleyen bir otomobilin bagaj kısmına oturarak yolculuk yapan kişi yürekleri ağza getirdi. Araç bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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