Bakırköy D-100 Yanyol’daki çalışma trafiği kilitledi: Uzun araç kuyrukları oluştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İncirli Üst Geçidi’nde yürütülen güçlendirme çalışmaları, D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğuna neden oldu. Çalışmalar kapsamında Ankara istikametindeki yan yolun araç trafiğine kapatılması, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde artan yoğunluk günün ilerleyen saatlerinde de devam etti. Yaşanan yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, normal trafik akışında 5 dakika süren mesafeyi 45 dakika gibi bir sürede kat ettiklerini ifade etti.

Taksi şoförü, "Çok güzel bir trafik var, yandık. Çok iyi şeyler düşünmüyorum, yandık" dedi.

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'ŞİRİNEVLER’DEN 45 DAKİKADA GELDİM'

Ünal Beyoğlu, "Şirinevler’den buraya 45 dakikada geldim. Yolu kapatmışlar" dedi.