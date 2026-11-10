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Bakırköy D-100 Yanyol’daki çalışma trafiği kilitledi: Uzun araç kuyrukları oluştu

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#Trafik#D-100#İncirli Üst Geçidi
Bakırköy D-100 Yanyol’daki çalışma trafiği kilitledi: Uzun araç kuyrukları oluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 14:22

İBB’nin İncirli Üst Geçidi’nde başlattığı güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu’nun Ankara istikametindeki yan yol trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İncirli Üst Geçidi’nde yürütülen güçlendirme çalışmaları, D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğuna neden oldu. Çalışmalar kapsamında Ankara istikametindeki yan yolun araç trafiğine kapatılması, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bakırköy D-100 Yanyol’daki çalışma trafiği kilitledi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Sabah saatlerinde artan yoğunluk günün ilerleyen saatlerinde de devam etti. Yaşanan yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, normal trafik akışında 5 dakika süren mesafeyi 45 dakika gibi bir sürede kat ettiklerini ifade etti.
Bakırköy D-100 Yanyol’daki çalışma trafiği kilitledi: Uzun araç kuyrukları oluştu

'YANDIK DİYORUM'

Taksi şoförü, "Çok güzel bir trafik var, yandık. Çok iyi şeyler düşünmüyorum, yandık" dedi.

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'ŞİRİNEVLER’DEN 45 DAKİKADA GELDİM'

Ünal Beyoğlu, "Şirinevler’den buraya 45 dakikada geldim. Yolu kapatmışlar" dedi.

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#Trafik#D-100#İncirli Üst Geçidi

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