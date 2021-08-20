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Sevda SARIKAYA/DHA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 18:55 | Son Güncelleme:

Bakırköy Başsavcılığı Buğra Kavuncu'ya saldırıya soruşturma başlattı

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Bakırköy Başsavcılığı Buğra Kavuncu'ya saldırıya soruşturma başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlattı.

Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğramış, olayın ardından saldırgan kaçmıştı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Açıklamada olayla ilgili tüm delil ve kamera kayıtlarını incelendiği, saldırganın kolluk kuvvetlerince arandığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

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