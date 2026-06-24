Bakırköy Adliyesi'nde 'kalem silah' alarmı! Tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, 22 Haziran Pazartesi günü 15.30 sıralarında Bahçelievler'de bulunan Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Adliyeye giriş yapmak isteyen Nahit Y.'nin (66) çantası, güvenlik kontrolü sırasında X-ray cihazından geçirildi. Kontrol sırasında çantada şüpheli cisimler bulunduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Çantada yapılan incelemede, tükenmez kalem görünümünde ve çalışır durumda olduğu değerlendirilen bir ateşleme iğnesi bulunan tabanca düzeneği, ucunda cerrahi neşter takılı metal cisim, 4 adet neşter başlığı ile biber gazı olarak değerlendirilen sprey ele geçirildi.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, gözaltına alınan Nahit Y. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Ruhsatsız ateşli silahların veya mermilerin satın alınması, taşınması veya bulundurulması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin yanında bulunan arkadaşı Mehmet S. ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Öte yandan şüphelinin adliyeye kalem görünümlü silahla girmek istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Nahit Y. savcılık ifadesinde, "Oturduğum sitenin müdürü olan Mehmet S.'nin bir mahkemede tanık olmasından dolayı ona arkadaşlık etmek için Bakırköy Adliyesi Ana Binasına gittik. Girişte bütün üst aramalarından geçerek içeri girdik akabinde danışmada bulunan personel yanlış geldiğimi Bakırköy Adliyesi Ek Binasına gitmemiz gerektiğini söyledi. 15.05 sıralarında birlikte Ek Hizmet Binasına geldik. Girişte elimde bulunan el çantamı cihaza bıraktım. Cihazdan geçtikten sonra güvenlikler tekrar geçirmemi istedi, tekrar çantamı geçirdim. Sonrasında çantamda biber gazı olduğunu söylediler. Ben de evet var dedim. Sonrasında ben biber gazını çıkardım. Güvenlik görevlisi kalemler de var dedi. Ben de çantamın içindekileri tamamen görevlinin masasına bıraktım. Ben malzemelerin burada kalacağını düşünerek Mehmet ile asansöre doğru yöneldim bunun üzerine arkamdan seslenerek beni geri çağırdılar. Görevlilerin yanına gittiğimde bana 'neden biber gazı taşıyorsun, neşter neden var çantada, kalem, kalem değil bu silah" dedi.

Haberin Devamı

"'KALEM ŞEKLİNDE OLDUĞUNDAN YILLARCA ÇANTAMDA KALMIŞ"

Nahit Y. ifadesinin devamında, "Çantamda bulunan biber gazı güvenlik amaçlı bulunuyordu. Ben emekliyim ancak oturduğum sitede elimden gelen çevre işlerini yaparım. Site havuzu camına film siparişi vermiştik bu filmleri yapıştırdıktan sonra kenarlarını kesmek için yanında neşter göndermişlerdi bu neşter de oradan kalmış. Ayrıca el çantamda bulunan kalem şeklindeki silah ise 96-97 yıllarında İstanbul'da bir spor kulübünde çalıştığım sırada orada çalışan bir arkadaş vermişti. Bana bunu verirken ne olduğunu sordum o da bana 'abi bu kurusıkı tabanca kalemi' dedi. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında öyle yıllarca kalmış. Bu kalem şeklindeki kurusıkı silahı ben hiç kullanmadım, fişeği de yoktur, nasıl çalıştığını dahi bilmem. Benim iki adet çantam vardır. Bugün adliyeye gelirken, eşimden çantamı istedim, o da bu kullanmadığım çantayı vermiş. Evde 27 yaşında takıntı hastası oğlum var, o yüzden evde bu tarz eşyalar bulundurmayız" diye konuştu.