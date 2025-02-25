Bakırhan'dan İmralı açıklaması: Çağrının görüntülü olmasını temenni ederiz

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakırhan, bölücü terör örgütü elebaşının yapması öngörülen çağrının görüntülü olması taleplerine ilişkin, "Biz de daha sağlıklı olması için, daha inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz; ama bu meseleler biraz dediğim gibi iktidarın Öcalan'la birlikte karar vereceği bir şeydir. Bunlar teknik meselelerdir; bir yolu bulunur. Ben iktidarın da bu meselenin daha inandırıcı, daha kapsayıcı olmasını düşünerek bir karar vereceğini düşünüyorum. 'Yani böylesine tarihi bir meselede yapılacak bir çağrının ciddiyetine uygun bir formül bulunsun' diyoruz. Bulunacağına da inanıyorum" diye konuştu.

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Bakırhan, çağrının 28 Şubat'ta olacağına ilişkin soruya, "Şunu söyleyeyim; bir çağrı olacak bu kesin. Yakın zamanda olacak kesin; ama tarihi hakkında şu anda bir şey söyleyemiyorum" yanıtını verdi.