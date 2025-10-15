×
Bakırhan’dan Bahçeli’ye maksimalist talep yanıtı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli’nin ‘Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili “Maksimalist taleplerden kaçınmalıyız” uyarısına yanıt verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan şunları söyledi: “Somut taleplerimiz şunlardır: Herkese aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal yurttaşlık istiyoruz. Kayyumların değil, halk iradesinin esas kabul edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Anadilde eğitim talep ediyoruz. TMK, TCK ve infaz başta olmak üzere temel yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesinin Türkiye’ye nefes aldıracağını biliyoruz. Hasta ve siyasi tutsakların serbest bırakılmasının vicdanları rahatlatacağını söylüyoruz. Bu talepler abartılı, uçuk ya da maksimalist değildir; çağdaş bir demokraside bulunması gereken asgari standartlardır.” 

 

 

 

 

