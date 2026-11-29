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Tek listeyle gidilen seçimde Arzu Savaş Derman ve Seyfettin Gönel İl Eş Başkanı seçildi.

Kongrede konuşan Bakırhan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de İzleme Komisyonu’na üye vermesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Çünkü YENİ Parti’nin aynı zamanda bize bir vefa borcu da var. Biz, 5 seçimdir YENİ Parti’nin adaylarına oy verdik. Şimdi Karslı Mehmet amcanın, Ayşe teyzenin hakkı yok mu ya? Bu barıştır arkadaşlar. Bu sandık değil. Bunu rekabet aracına dönüştürmemek lazım. Barış her şeyin üzerindedir. Bütün partilerin izleme kuruluna da üye vermesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Onun için Meclis Başkanı da bir önce bu İzleme Kurulu’nu kapsayıcı bir şekilde açıklamalıdır. En önemlisi de çerçeve yasa uygulanmalıdır. Sayın Özgür Başkan’a da buradan sesleniyorum; Kars’ta onların da güçlü bir tabanı var, İl Başkanı da burada, gelin demokrasinin önündeki engeller için birlikte mücadele edelim. Çatışmaya, şiddete, hukuksuzluğa, adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Bu süreç, AK Parti’nin de yeni bir hikâye yazması için bir vesile olabilir. Bu süreç, muhalefet için Türkiye’yi yönetme iddiasında olan muhalefet için bir fırsat, yeni bir hikâye yazma süreci olabilir. Bu süreç, DEM Parti’nin geçmişteki mücadele birikimini de yanına alarak Türkiye’yi yönetme iddiasında bir parti olma fırsatı sunabilir. Dolayısıyla 86 milyon insanın lehine bir süreç var.”