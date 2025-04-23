Bakırhan: Umutluyuz

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Bakırhan, dün partisinin grup toplantısında ve sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik şunları söyledi: “Artık yeni ve önemli gelişmeler olsun, Türkiye toplumunun beklentisi de budur. Sayın Bahçeli’nin dedikleri de çok önemli. Silah bırakma, bıraktırma konusunda zaten Öcalan’ın çağrısı var, bu bir sır değil. Gerekleri sanırım yerine getirilince, muhatapları silahı bırakacaklarını söylemişlerdi. Umarım önümüzdeki günlerde çatışmaların, şiddetin, kavganın olmadığı Sayın Ömer Çelik’in de söylediği gibi güzel günler, güzel adımlar görürüz. Önümüzdeki günler çok önemli günlerdir. Pervin Başkan’ın (İmralı Adası’ndan dönüşte) ilettiği çok önemli bir şey vardı; “İlk defa Öcalan’ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm” demişti. Öcalan moralli umutlu, Sayın Bahçeli’nin açıklamaları yerinde, olumlu. AK Parti Sözcüsü’nün açıklamaları var, daha önce Sayın Erdoğan’ın açıklamaları vardı. Bunları topladığımızda umutlu olmamamız için hiçbir sebep göremiyorum.”

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SIRRI HERKESİ BİRLEŞTİRDİ

Tedavi sürecindeki DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’le ilgili Bakırhan şöyle konuştu: “Birçok rahatsızlığı bulunmasına rağmen asla çalışmalardan geri kalmadı. Umarız en kısa zamanda iyileşir, kaldığı yerden daha güçlü şekilde mücadeleye devam eder. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İlk günden beri Türkiye’nin bütün renkleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri hastane önündeydi. Görülmemiş bir dayanışma ve sahiplenme ortaya çıktı. Sevgili Sırrı’nın birleştirici gücü, aynı zamanda barışın ortak paydası oldu.”