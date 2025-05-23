Bakırhan: Sürecin güvencesi Meclis

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DEM Parti Parti Meclisi dün yeni süreci ve siyasal gelişmeleri değerlendirdi. DEM Partili yöneticilerin diğer parti liderleriyle yaptıkları görüşmelerden alınan bilgiler de toplantıda görüşüldü. PM’nin açılışında konuşan Tuncer Bakırhan özetle şunları söyledi:

“Öcalan’ın son mesajında yeni bir sözleşme ve kardeşlik hukuku belirlemeleri vardır. Bu yeni sözleşmenin mutfağı tabii ki Meclis’tir. Biz de bunu defalarca söyledik. Barış ve demokratik dönüşüm ancak Meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur. Meclis aynı zamanda sürecin denetleyicisi ve şeffaflığın da güvencesidir. Sayın Bahçeli’nin Meclis’te komisyon kurulması önerisi önemlidir. Biz de bu çerçevede siyasi partilerle bir görüşme trafiği içerisindeyiz. Mevcut gidişatı sadece eleştirmek yetmiyor. Yerine herkes kendi önerilerini de koymalı. Kamuoyuyla paylaşmalıdır. Artık vakit kaybetme lüksümüz yok. Ayrıntılarda boğulma, ayrıntıları tartışma, gerçekleri ters yüz etme noktasında değiliz.”

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TOPLUMU İKNA ETMELİYİZ

“İllerimizde sadece genel merkezden gelen planlamaları beklemeden örgütlenme çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Bu süreci anlatmalıyız, kavratmalıyız. Bu sürecin her yere ulaşması için de büyük bir çaba içerisinde olmalıyız. Özellikle vurgulamak istiyorum: Kaygıları gidermek Parti Meclisimizin kurullarımızın işidir. Toplumu ikna etmek bizim en temel vazifemizdir. Köprüler kurmak da bizim temel sorumluluğumuzdur. Polemik değil, paylaşım dili kullanmalıyız.”