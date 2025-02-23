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Bakırhan: Öcalan yol haritası hazırlıyor

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Öcalan
Bakırhan: Öcalan yol haritası hazırlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

DEM Parti Tunceli İl Örgütü tarafından düzenlenen 2’nci Olağan Kongresi’nde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Öcalan yol haritası hazırlıyor" dedi.

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DEM Parti Tunceli İl Örgütü tarafından düzenlenen 2’nci Olağan Kongresi’nde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, özetle şöyle dedi:

Öcalan bir çağrı yapacak. Öcalan, 12 metrekarelik hücresinde 26 yıldır Türkiye’nin demokratikleşmesi için, Türkiye’de yaşayan halkların ve inançların demokratik bir zeminde yaşaması için, Alevilerin eşit yurttaş olabilmesi için, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi için bir yol haritası hazırlıyor, bir çağrıya hazırlanıyor. Sayın Bakan, ‘Görüntülü mesaj mevzuata uygun değil’ diyor. 100 yıllık sorun için değerli bir çağrı yapılacak. Sanki İmralı’da mevzuat mı uygulanıyor? Hukuk mu, mevzuat mı bıraktınız?”

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#DEM Parti#Tuncer Bakırhan#Öcalan

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